AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD verilerine göre, sarsıntı saat 22.17'de kaydedilirken, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın paylaştığı verilere göre, sarsıntı saat 22.17'de kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir ihbarın bulunmadığı öğrenildi.
|Saat
|Yer
|Büyüklük
|22:17
|Ege Denizi
|4.0
|22:15
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|2.6
|21:41
|Yerköy (Yozgat)
|1.4
|21:36
|Aksu (Isparta)
|1.3
|21:12
|Sındırgı (Balıkesir)
|1.3
|20:08
|Buldan (Denizli)
|1.6
|19:58
|Ege Denizi - Datça (Muğla) açıkları
|3.1
|19:34
|Battalgazi (Malatya)
|3.0
|19:30
|Akdeniz - Antalya Körfezi (Kemer açıkları)
|2.8
|19:20
|Susurluk (Balıkesir)
|1.4
|18:46
|Akçadağ (Malatya)
|1.8
|18:07
|Merkez (Elazığ)
|1.1
|17:49
|Sındırgı (Balıkesir)
|1.5
|17:47
|Akçadağ (Malatya)
|1.5
|17:16
|Gölyaka (Düzce)
|1.3
|17:07
|Pamukkale (Denizli)
|1.3
|16:27
|Darende (Malatya)
|1.6
|16:17
|Kula (Manisa)
|1.0
|15:20
|Sincik (Adıyaman)
|1.1
|15:03
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - Akçakale (Şanlıurfa) yakınları
|1.5
|14:52
|Ege Denizi - Gökova Körfezi (Milas açıkları)
|1.1
|14:37
|Akçadağ (Malatya)
|2.3
|14:18
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|1.3
|13:41
|Yunusemre (Manisa)
|1.4
|13:34
|Yeşilyurt (Malatya)
|1.3
|13:25
|Akçadağ (Malatya)
|3.2
|13:22
|Beypazarı (Ankara)
|1.8
|13:06
|Ula (Muğla)
|2.2