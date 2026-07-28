AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD verilerine göre, sarsıntı saat 22.17'de kaydedilirken, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.