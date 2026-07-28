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AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD verilerine göre, sarsıntı saat 22.17'de kaydedilirken, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Fotoğraf: AFAD Fotoğraf: AFAD

AFAD'ın paylaştığı verilere göre, sarsıntı saat 22.17'de kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir ihbarın bulunmadığı öğrenildi.

Saat Yer Büyüklük
22:17 Ege Denizi 4.0
22:15 Onikişubat (Kahramanmaraş) 2.6
21:41 Yerköy (Yozgat) 1.4
21:36 Aksu (Isparta) 1.3
21:12 Sındırgı (Balıkesir) 1.3
20:08 Buldan (Denizli) 1.6
19:58 Ege Denizi - Datça (Muğla) açıkları 3.1
19:34 Battalgazi (Malatya) 3.0
19:30 Akdeniz - Antalya Körfezi (Kemer açıkları) 2.8
19:20 Susurluk (Balıkesir) 1.4
18:46 Akçadağ (Malatya) 1.8
18:07 Merkez (Elazığ) 1.1
17:49 Sındırgı (Balıkesir) 1.5
17:47 Akçadağ (Malatya) 1.5
17:16 Gölyaka (Düzce) 1.3
17:07 Pamukkale (Denizli) 1.3
16:27 Darende (Malatya) 1.6
16:17 Kula (Manisa) 1.0
15:20 Sincik (Adıyaman) 1.1
15:03 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - Akçakale (Şanlıurfa) yakınları 1.5
14:52 Ege Denizi - Gökova Körfezi (Milas açıkları) 1.1
14:37 Akçadağ (Malatya) 2.3
14:18 Sultandağı (Afyonkarahisar) 1.3
13:41 Yunusemre (Manisa) 1.4
13:34 Yeşilyurt (Malatya) 1.3
13:25 Akçadağ (Malatya) 3.2
13:22 Beypazarı (Ankara) 1.8
13:06 Ula (Muğla) 2.2

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