Kahramanmaraş'ta kaybolan adamın cesedi şelalede bulundu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden ayrılan 39 yaşındaki Ramazan Çiftçi'den haber alamayan yakınlarının başlattığı arama, Değirmendere Şelalesi'nde acı bir tabloyla sonuçlandı. Kıyafetlerinin kıyıda bulunmasının ardından bölgeye sevk edilen dalgıç ekipleri Çiftçi'nin cansız bedenine ulaştı. Serinlemek için suya giren Çiftçi'nin boğulduğu değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Boynuyoğunlu Mahallesi'ndeki Değirmendere Şelalesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden ayrılan Ramazan Çiftçi'den uzun süre haber alamayan ailesi ve yakınları arama çalışması başlattı.

Aramalar sırasında Çiftçi'ye ait kıyafetler şelale kıyısında bulundu. Bunun üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

DALGIÇLAR CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye dalgıçları, şelalede yaptıkları aramada Ramazan Çiftçi'nin cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Çiftçi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BOĞULDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

İlk değerlendirmelere göre Ramazan Çiftçi'nin serinlemek amacıyla suya girdiği ve boğulduğu tahmin ediliyor. Olayın kesin nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.