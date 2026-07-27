Kaza, İnebolu ilçesine bağlı Taşoluk köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre freni tutmayan 35 AF 4612 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın çarptığı anne ile iki çocuğu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İnebolu'da kontrolden çıkan araç anne ve iki çocuğu yaraladı. (İHA)

PARK HALİNDEKİ ARACA DA ÇARPTI

Kontrolden çıkan araç, önce park halindeki 37 ADK 795 plakalı otomobile, ardından anne ile iki çocuğa çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan anne ve iki çocuğu ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.