Kredi çeken milyonları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan banka vergisiyle ilgili emsal karar

Yargıtay, uzun süredir hukuki tartışmalara konu olan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) hakkında önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, tüketici kredi sözleşmesinde açık hüküm bulunması halinde bankanın BSMV'yi tüketiciye yansıtabileceğine hükmetti.

Uzun süredir hukuki tartışmalara konu olan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) hakkında Yargıtay önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, tüketici kredi sözleşmesinde açık hüküm bulunması halinde bankanın BSMV'yi tüketiciye yansıtabileceğine hükmetti. Karar, Resmi Gazete'nin 22 Temmuz 2026 tarihli sayısında yayımlandı.

BSMV'nin kanuni mükellefinin banka olduğu, buna rağmen verginin tüketiciye yansıtılıp yansıtılamayacağı uzun süredir yargı kararlarına konu oluyordu.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Antalya'da 3. Tüketici Mahkemesinin verdiği kararı Adalet Bakanlığının kanun yararına temyiz başvurusu üzerine inceledi.

MAHKEME TÜKETİCİYİ HAKLI BULDU

Antalya 3. Tüketici Mahkemesi, bir tüketicinin bankadan kullandığı kredi nedeniyle ödediği BSMV'nin iadesi için açılan davada tüketiciyi haklı buldu. Tüketici, ödediği vergilerin iadesi için bankaya icra takibi başlattı. Banka icra takibine itiraz etti.

Tüketici Mahkemesi, "BSMV'nin mükellefinin faiz geliri elde ettiği için banka olduğunu, BSMV'yi tüketicinin ödeyeceğine dair sözleşmeye konulan maddenin tüketici ile müzakere edilmediğini, 6502 sayılı Kanun'un 5. maddesi gereğince tüketici ile yapılan sözleşmelerde haksız şartların hükümsüz sayılacağını" gerekçe göstererek bankanın itirazını reddetti.

YARGITAY: SÖZLEŞMEDE HÜKÜM VARSA BSMV TÜKETİCİYE YANSITILABİLİR

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise farklı bir değerlendirmede bulundu. Dairenin kararında, "Taraflar arasında düzenlenen tüketici kredi sözleşmesinde tüketicinin gider vergileriyle sair bilcümle vergiyi bankaya ödeyeceğinin" kabul edildiğine dikkat çekilerek, "BSMV dahil edilerek toplam geri ödeme tutarlarının sözleşmeye açıkça yazıldığı" belirtildi.

Yüksek Mahkeme, "Taraflar arasında yapılacak sözleşmeyle BSMV'nin tüketiciye yansıtılması mümkündür" değerlendirmesinde bulunarak Adalet Bakanlığının kanun yararına temyiz istemini kabul etti ve ilk derece mahkemesi kararının kanun yararına bozulmasına hükmetti.