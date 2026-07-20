Dairenin kararına göre Adana'da yaşayan bir kişi, bayiden sıfır kilometre satın aldığı otomobili bir süre sonra satışa çıkardı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bazı bölgeleri boyalı çıkan sıfır otomobil için alıcıya değer kaybı ödenmesi gerektiğine hükmetti.

SIFIR ALDIĞI ARAÇTA BOYA TESPİTİ

Bu süreçte otomobilini ekspertize götüren vatandaş, aracın sol kapı ve orta direğinin boyalı, sol alt marşpiyelinin ise lokal boyalı olduğunu öğrendi.

Durumu firma yetkililerine bildiren vatandaş, ayıpsız başka bir aracın kendisine teslim edilmesini istedi ancak olumsuz yanıt aldı.