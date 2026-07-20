Yargıtay'dan araç sahiplerini yakından ilgilendiren emsal karar
Adana'da yaşayan bir vatandaş, bayiden sıfır kilometre satın aldığı otomobilin fabrikasyon boyalı olduğunu öğrenince konuyu yargıya taşıdı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, söz konusu ayıbın aracın kullanımını ve sürüş emniyetini etkilemediği ancak ikinci el piyasa değerini düşürdüğü gerekçesiyle alıcıya "değer kaybı" ödenmesi gerektiğine hükmetti.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bazı bölgeleri boyalı çıkan sıfır otomobil için alıcıya değer kaybı ödenmesi gerektiğine hükmetti.
Dairenin kararına göre Adana'da yaşayan bir kişi, bayiden sıfır kilometre satın aldığı otomobili bir süre sonra satışa çıkardı.
SIFIR ALDIĞI ARAÇTA BOYA TESPİTİ
Bu süreçte otomobilini ekspertize götüren vatandaş, aracın sol kapı ve orta direğinin boyalı, sol alt marşpiyelinin ise lokal boyalı olduğunu öğrendi.
Durumu firma yetkililerine bildiren vatandaş, ayıpsız başka bir aracın kendisine teslim edilmesini istedi ancak olumsuz yanıt aldı.
Bunun üzerine Adana 3. Tüketici Mahkemesi'ne dava açan vatandaş, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep etti.
Aracın boyasının standartlara uygun olduğunu savunan davalı şirket, davacının araca boya yaptırıp yaptırmadığının araştırılmasını istedi.
MİSLİYLE DEĞİŞİM KARARI
Dava kapsamında alınan bilirkişi raporunda otomobilin belirtilen bölgelerinde boya akması olduğu, bu nedenle boya kalınlığının referans değerinin üzerinde çıktığı ifade edildi.
Araçtaki ayıbın tasarım ve üretim süreçlerinden kaynaklandığı bildirilen raporda tüketicinin bir kusurunun bulunmadığı aktarıldı.
Davacıyı haklı bulan mahkeme, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.
Araçtaki sorunun "gizli ayıp" niteliğinde olduğu belirtilen mahkeme kararında sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği vurgulandı.