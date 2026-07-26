İzmir-Çeşme otoyolunda seyir halindeki bir aracın üzerinde dans ederek o anları sosyal medyada paylaşan 3 kişi hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

Trafikte can güvenliğini hiçe sayan görüntülere bir yenisi daha eklendi. İzmir-Çeşme otoyolunda biri erkek, ikisi kadın olmak üzere 3 kişi, seyir halindeki aracın üzerine çıkarak dans etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve daha sonra sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki topladı. Gelen ihbarlar ve paylaşımlar üzerine inceleme başlatan ekipler, görüntülerde yer alan kişilerin kimliklerini belirledi.

SAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili, "Trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerine de gerekli adli işlemlerin yürütülmesi için talimat verildi. Yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi kapsamında, araç üzerinde veya önünde dans ederek trafiği tehlikeye atan kişilere yaptırımlar ağırlaştırıldı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme ve yolu kapatma gibi ihlaller nedeniyle sürücülere 180 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabiliyor. Ayrıca araçlar trafikten men edilebiliyor.

PAYLAŞINCA CEZA DAHA DA AĞIRLAŞIYOR

Bununla birlikte bu görüntüleri kaydedip sosyal medyada paylaşanlara da yeni düzenleme kapsamında 25 bin TL idari para cezası kesilebiliyor. Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.