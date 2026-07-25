Gaziantep'te otoyolda ters yönde ilerlediği belirlenen sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 90 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken aracı da 60 gün trafikten men edildi. Sürücünün ters yönde ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir ihlali tespit etti. Seyir devriyesi sırasında bir aracın otoyolda ters istikamette ilerlediği belirlendi.

OTOYOLDA TERS YÖNDE İLERLEYEN SÜRÜCÜYE AĞIR YAPTIRIM

Ekipler tarafından durdurulan araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 90 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

TERS YÖNDE İLERLEDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Sürücünün otoyolda ters yönde ilerlediği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde aracın uzun süre ters istikamette ilerlediği görüldü.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini sağlamak ve benzer ihlallerin önüne geçmek amacıyla otoyollarda denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.