İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte tartıştığı sürücüye saldıran kişi polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve kullandığı araç aynı süreyle trafikten men edildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte yaşanan saldırı olayına ilişkin görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren sürücüyü tespit ederek yakaladı. Sürücü hakkında hem idari hem de adli işlem başlatıldı.

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

İddiaya göre olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde meydana geldi. Trafikte yaşanan tartışmanın ardından bir sürücü aracından inerek diğer sürücüye saldırdı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında görüntüleri inceleyerek saldırıyı gerçekleştiren sürücünün Y.B. olduğunu belirledi.

180 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Yakalanan sürücüye, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek ihlali nedeniyle toplam 180 bin lira trafik idari para cezası uygulandı.

EHLİYETİNE EL KONULDU, ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan işlemler kapsamında sürücünün kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Y.B., hakkında yürütülen adli işlemler kapsamında polis merkezi amirliğine teslim edildi.