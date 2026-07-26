Batman'daki mezarlıkta kanlı infaz! 3 kişi hayatını kaybetti

AK PARTİ'DEN TAZİYE MESAJI

Batman Asri Mezarlığında meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Mehmet Direk'in, AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenilirken, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Nasıroğlu, "Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz, kıymetli dava arkadaşımız Mehmet Direk ile oğlu Ercan Direk ve yeğeni Ebubekir Direk'in Asri Mezarlık'ta uğradıkları menfur silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Bu elim hadise, hepimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Merhum kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet; başta Direk ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.