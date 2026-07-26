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Batman'daki mezarlıkta kanlı infaz! 3 kişi hayatını kaybetti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Batman'daki mezarlıkta kanlı infaz! 3 kişi hayatını kaybetti

Batman'da bulunan Asri Mezarlığı'nda Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk silahlı saldırıda hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken cenazeler otopsi için hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Öte yandan Mehmet Direk’in, AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi.

Batman'da mezarlıkta silahlı saldırıya uğrayan baba, oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti.

Batman'daki mezarlıkta kanlı infaz! 3 kişi hayatını kaybetti - 1

SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

Edinilen bilgilere göre, Batman merkez Güneykent Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlığı'nda Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk silahla vuruldu. Silah seslerinin duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin baba, oğlu ve yeğeni olduğu öğrenildi. (İHA)Saldırıda hayatını kaybedenlerin baba, oğlu ve yeğeni olduğu öğrenildi. (İHA)

KÜRTÇE AĞITLAR YAKTILAR

Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen şahısların yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı. Hayatını kaybeden baba, oğul ve yeğeninin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, mezarlık ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. (İHA)Polis ekipleri, mezarlık ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. (İHA)

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Olayla ilgili incelemeler sürerken, kaçan zanlıların yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Batman'daki mezarlıkta kanlı infaz! 3 kişi hayatını kaybetti - 2

AK PARTİ'DEN TAZİYE MESAJI

Batman Asri Mezarlığında meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Mehmet Direk'in, AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenilirken, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Nasıroğlu, "Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz, kıymetli dava arkadaşımız Mehmet Direk ile oğlu Ercan Direk ve yeğeni Ebubekir Direk'in Asri Mezarlık'ta uğradıkları menfur silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Bu elim hadise, hepimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Merhum kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet; başta Direk ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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