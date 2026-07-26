Batman'daki mezarlıkta kanlı infaz! 3 kişi hayatını kaybetti
Batman'da bulunan Asri Mezarlığı'nda Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk silahlı saldırıda hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken cenazeler otopsi için hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Öte yandan Mehmet Direk’in, AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi.
Batman'da mezarlıkta silahlı saldırıya uğrayan baba, oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti.
SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ
Edinilen bilgilere göre, Batman merkez Güneykent Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlığı'nda Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk silahla vuruldu. Silah seslerinin duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.
KÜRTÇE AĞITLAR YAKTILAR
Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen şahısların yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı. Hayatını kaybeden baba, oğul ve yeğeninin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.