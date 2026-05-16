Mezarlıkta kan donduran görüntü! Plastik varilden 21 insan cenini çıktı

Şanlıurfa’daki Yeni Mezarlık’ta plastik bir varilin içinde kaplara yerleştirilmiş halde 21 insan cenini bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda, ceninlerin üzerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi etiketleri bulunduğu iddia edilirken, “gömülmek üzere gönderildikleri ancak mezarlıkta bir kenara bırakıldıkları” ileri sürüldü.

Şanlıurfa'da yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Yeni Mezarlık'a ziyarete giden vatandaşlar, çöp atmak için yaklaştıkları plastik varilin içindeki korkunç manzarayla karşı karşıya kaldı. Kaplar içine konulmuş çok sayıda insan ceninini gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

"HASTANEDEN GÖNDERİLDİ" İDDİASI

İddiaya göre varilde bulunan ceninlerin bazılarının üzerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi etiketleri yer aldı. Düşük ve kürtaj sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen ceninlerin mezarlığa gömülmek üzere getirildiği ancak bilinmeyen bir nedenle ortada bırakıldığı öne sürüldü.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlatırken, mezarlık çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Varilde bulunan 21 cenin, detaylı inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis şimdi ceninlerin mezarlığa kim tarafından getirildiğini, neden gömülmediğini ve ihmâl olup olmadığını araştırıyor. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.