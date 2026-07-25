İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

İzmir'in Gümüldür ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 28 yaşındaki sürücü Hasan Berk yaşamını yitirdi. Kazada 4 kişi yaralanırken, tedavisi tamamlanan diğer sürücü savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Gümüldür Cumhuriyet Mahallesi Orman Kampı mevkisinde Hasan Berk (28) idaresindeki 35 DBR 877 plakalı otomobil ile Ahmet Levent G. (58) yönetimindeki 06 FIT 539 plakalı otomobil çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Berk'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hafif yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Ahmet Levent G. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Zeynep Yadigar T. (7), İbrahim T. (19), İraz A. (18) ve Eylül Selin G. (27) ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların tedavileri devam ederken, sürücü Ahmet Levent G. tedavisinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.