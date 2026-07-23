Esenyurt’ta yangında can pazarı: Mahsur kalan 13 kişi tahliye edildi

İstanbul Esenyurt'ta 14 katlı bir sitenin 6'ncı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 13 kişi, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçla gerçekleştirdiği operasyonla kurtarıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1022. Sokak'ta bulunan bir sitede 14 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın 6'ncı katındaki merdiven boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Esenyurt'ta 14 katlı binada çıkan yangın söndürüldü (Foto: İHA) Kısa sürede yayılan yoğun duman binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, üst katlarda yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 13 kişiyi merdivenli araç yardımıyla tahliye etti. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.