A Haber yangın söndürme helikopterinde! Yangının bilançosu havadan görüntülendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü destansı mücadeleyle kontrol altına alındı. A Haber ekiplerinin yangın söndürme helikopterinden anbean takip ettiği operasyonda, yaklaşık 200 hektarlık yeşil alanın küle döndüğü görüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, saatler sonra kontrol altına alındı.

A HABER YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNDE

Yangın söndürme helikopterinden alevlerin son durumunu görüntüleyen A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "A Haber ekibi olarak şu anda yangın söndürme helikopterindeyiz. Fethiye İnnlice'de meydana gelen orman yangınında 200 hektarlık alan zarar gördü." sözleriyle sahadaki bilançoyu aktardı. Çalışmaların yoğunluğuna dikkat çeken Ayçe, "Ekipler hala çalışmalarını yerden sürdürüyorlar. Hem havadan hem de karadan 600 personel görev yaptı." bilgisini paylaştı.

DEV FİLO SEFERBER OLDU

Müdahalenin teknik detaylarına değinen Sefer Ayçe, "156 araç vardı, 5 uçak, 14 helikopter; işte bu helikopter de görev yaptı, bu helikopterin bambisinden su atışıyla işte yanan yerleri görüyorsunuz." dedi. Kameraman İsa Mustafa Eraslan'ın objektifine yansıyan acı tabloyu yorumlayan Ayçe, "Bazı evler zarar görmüş, bazı evlerin yan yerleri, bazı evlerin içi zarar görmüş durumda; bu alanlar tamamen şu anda kül olmuş durumda." ifadelerini kullandı.

"YANAN ALANLAR İMARA AÇILMAYACAK"

Muğla genelindeki diğer yangın noktalarına da değinen muhabir Sefer Ayçe, "Muğla'da son bir haftada meydana gelen Milas ve Göcek orman yangınlarında toplam 774 hektarlık alan zarar gördü." dedi.