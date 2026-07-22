Didim'de apartmanda yangın paniği! Alevler katlara sıçramadan söndürüldü

Didim'de gece yarısı bir apartman dairesinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler binanın diğer katlarına sıçramadan kontrol altına alınırken, dairede maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.