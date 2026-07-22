Didim'de apartmanda yangın paniği! Alevler katlara sıçramadan söndürüldü
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Didim'de gece yarısı bir apartman dairesinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler binanın diğer katlarına sıçramadan kontrol altına alınırken, dairede maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Aydın'ın Didim ilçesi Efeler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir binada yangın meydana geldi.
1483 sokak üzerindeki bir apartman dairesinden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 ekiplerine bildirdi. Bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliği ekipleri sevk edilirken, çevrede korku dolu anlar yaşandı.
MADDİ HASAR OLUŞTU
İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, apartman dairesinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz öğrenilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.