Türkiye’nin havası tek gecede değişiyor! Sıcaklıklar 10 derece düşecek, sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden milyonları ilgilendiren kritik uyarı geldi! Kavurucu sıcakların ardından Türkiye genelinde hava durumu tamamen değişiyor. Özellikle İstanbul ve Ankara için verilen serinleme haberi nefes aldıracak. Trakya'da ise sel riski var.
Temmuz ayının ortasında termometreleri zorlayan aşırı sıcaklar, yerini sert bir hava değişimine bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayınladığı son veriler, Türkiye'nin batıdan başlayarak serin ve yağışlı bir havanın etkisine gireceğini gösteriyor. Bir yanda Antalya'da 44 dereceye ulaşan kavurucu çöl sıcakları, diğer yanda ise Trakya'dan giriş yapacak olan kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanaklar... İşte önümüzdeki 7 günün detaylı analizi ve kapıdaki riskler.
TRAKYA İÇİN "KUVVETLİ YAĞIŞ" ALARMI
Meteoroloji uzmanları, 22 Temmuz Çarşamba günü için özellikle yurdun kuzeybatı kesimlerine dikkat çekiyor. Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı son derece tedbirli olması gerekiyor.
İSTANBUL VE ANKARA NEFES ALACAK: TERMOMETRELER TEPETAKLAK
Hafta ortasına kadar bunaltıcı nem ve sıcakla boğuşan mega kent İstanbul ile Başkent Ankara'da perşembe günü itibarıyla keskin bir dönüş yaşanacak. Çarşamba günü 34 derecelerde seyreden İstanbul'un sıcağı, pazar gününe kadar kademeli olarak 27 dereceye kadar gerileyecek. Ankara'da ise değişim çok daha çarpıcı; çarşamba günü 32 derece olan sıcaklık, hafta sonu 24 dereceye kadar düşerek mevsim normallerinin dahi altına inecek.
Öne Çıkan Şehirlerde Beklenen Sıcaklık Değişimi:
|Şehir
|22 Temmuz (Çarşamba)
|26 Temmuz (Pazar)
|Değişim
|İstanbul
|34°C
|27°C
|-7°C
|Ankara
|32°C
|24°C
|-8°C
|İzmir
|38°C
|33°C
|-5°C
|Antalya
|44°C
|33°C
|-11°C