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Türkiye’nin havası tek gecede değişiyor! Sıcaklıklar 10 derece düşecek, sağanak yağış geliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye’nin havası tek gecede değişiyor! Sıcaklıklar 10 derece düşecek, sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden milyonları ilgilendiren kritik uyarı geldi! Kavurucu sıcakların ardından Türkiye genelinde hava durumu tamamen değişiyor. Özellikle İstanbul ve Ankara için verilen serinleme haberi nefes aldıracak. Trakya'da ise sel riski var.

Temmuz ayının ortasında termometreleri zorlayan aşırı sıcaklar, yerini sert bir hava değişimine bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayınladığı son veriler, Türkiye'nin batıdan başlayarak serin ve yağışlı bir havanın etkisine gireceğini gösteriyor. Bir yanda Antalya'da 44 dereceye ulaşan kavurucu çöl sıcakları, diğer yanda ise Trakya'dan giriş yapacak olan kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanaklar... İşte önümüzdeki 7 günün detaylı analizi ve kapıdaki riskler.

(Fotoğraf: MGM)(Fotoğraf: MGM)

TRAKYA İÇİN "KUVVETLİ YAĞIŞ" ALARMI

Meteoroloji uzmanları, 22 Temmuz Çarşamba günü için özellikle yurdun kuzeybatı kesimlerine dikkat çekiyor. Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı son derece tedbirli olması gerekiyor.

(Fotoğraf: MGM)(Fotoğraf: MGM)

İSTANBUL VE ANKARA NEFES ALACAK: TERMOMETRELER TEPETAKLAK

Hafta ortasına kadar bunaltıcı nem ve sıcakla boğuşan mega kent İstanbul ile Başkent Ankara'da perşembe günü itibarıyla keskin bir dönüş yaşanacak. Çarşamba günü 34 derecelerde seyreden İstanbul'un sıcağı, pazar gününe kadar kademeli olarak 27 dereceye kadar gerileyecek. Ankara'da ise değişim çok daha çarpıcı; çarşamba günü 32 derece olan sıcaklık, hafta sonu 24 dereceye kadar düşerek mevsim normallerinin dahi altına inecek.

Öne Çıkan Şehirlerde Beklenen Sıcaklık Değişimi:

Şehir 22 Temmuz (Çarşamba) 26 Temmuz (Pazar) Değişim
İstanbul 34°C 27°C -7°C
Ankara 32°C 24°C -8°C
İzmir 38°C 33°C -5°C
Antalya 44°C 33°C -11°C

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNECEK

MGM'den alınan bilgilere göre, Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacak olan hava sıcaklıkları, hafta sonu tüm yurtta hissedilir derecede düşecek. Hatta birçok bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak yağışlar hafta boyunca aralıklarla devam edecek.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacağını resmi verilerle teyit etti. Uzmanların özellikle dikkat çektiği noktalar şunlar:

  • Ani Isı Değişimi: 10 dereceyi bulan ani düşüşler sağlık sorunlarına yol açabilir; özellikle çocuklar ve yaşlılar dikkatli olmalı.
  • Tarım Arazileri: Trakya ve Batı Karadeniz'deki çiftçiler, beklenen dolu yağışına karşı koruyucu önlemler almalı.
  • Ulaşım: Hafta sonu Karadeniz sahil yolunda etkili olacak sağanaklar nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düşebilir.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

22 TEMMUZ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Bursa 36°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çanakkale 36°C Parçalı zamanla çok bulutlu
İstanbul 34°C Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli 34°C Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor

BÖLGE GENELİ: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

EGE

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Denizli 38°C Parçalı ve az bulutlu
İzmir 38°C Az bulutlu ve açık
Manisa 40°C Parçalı ve az bulutlu
Muğla 38°C Az bulutlu ve açık

BÖLGE GENELİ: Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

AKDENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Adana 37°C Parçalı ve az bulutlu
Antalya 44°C Az bulutlu ve açık
Burdur 36°C Parçalı ve az bulutlu
Hatay 33°C Parçalı ve az bulutlu

BÖLGE GENELİ: Batısının parçalı ve az bulutlu, doğusu ile iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

İÇ ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 33°C Parçalı ve az bulutlu
Çankırı 34°C Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 33°C Parçalı ve az bulutlu
Konya 34°C Parçalı ve az bulutlu

BÖLGE GENELİ: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

BATI KARADENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 31°C Parçalı ve az bulutlu
Düzce 34°C Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu 33°C Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 28°C Parçalı ve az bulutlu

BÖLGE GENELİ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Amasya 33°C Parçalı ve az bulutlu
Rize 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 30°C Parçalı bulutlu
Trabzon 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BÖLGE GENELİ: Parçalı zamanla çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

DOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Erzurum 29°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 28°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 36°C Az bulutlu
Van 30°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BÖLGE GENELİ: Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Diyarbakır 41°C Az bulutlu ve açık
Mardin 39°C Az bulutlu ve açık
Siirt 39°C Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa 42°C Az bulutlu ve açık

BÖLGE GENELİ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor..

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