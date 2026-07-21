E-Devlet üzerinden gelen ceza bildirimiyle büyük şaşkınlık yaşayan Erdal, aracının bugüne kadar İzmir dışına yalnızca iki kez çıktığını, hayatı boyunca ise Siirt'e hiç gitmediğini söyledi. Yaşanan durumun plaka benzerliğinden kaynaklandığını düşündüğünü belirten Erdal, yetkililerden yardım istedi.

İzmir'de yaşayan mobilya ustası Abdullah Erdal, hayatında hiç gitmediğini söylediği Siirt'te ters yöne girdiği gerekçesiyle 10 bin TL trafik cezası kesildiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Erdal'ın plaka benzerliğinden kaynaklandığını düşündüğü cezanın iptali için yasal yollara başvuracağı belirtildi.

"SADECE TELEVİZYONDAKİ HABERLERDEN BİLİRİM"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Abdullah Erdal, şunları söyledi:

"Bu sabah telefonuma ticari amaçla kullandığımız kamyonetimizin plakasına 10 bin lira trafik cezası kesildiğine dair bir mesaj geldi. E-Devlet'ten cezanın nerede kesildiğine baktığımızda Siirt yazdığını gördük. Benim memleketim Karaman, iş yerimiz ise Karabağlar Sanayi Sitesi'nde. Siirt ile hiçbir alakamız yok."

Aracının bugüne kadar yalnızca Konya'ya ve deprem döneminde yardım malzemesi götürmek amacıyla Hatay'a gittiğini ifade eden Erdal, "Ben hayatımda hiç Siirt'e gitmedim. Siirt'i sadece televizyondaki haberlerden bilirim" dedi.

"GÖRÜNTÜLER İNCELENSE GERÇEK ORTAYA ÇIKACAK"

Ceza tutanağında "görüntüsü mevcut" ifadesinin yer aldığını belirten Erdal, plaka bilgilerinin yanı sıra araç marka ve model bilgilerinin de kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Aracının brandalı olduğunu ve üzerinde ticari yazılar bulunduğunu ifade eden Erdal, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi halinde yanlışlığın kolaylıkla ortaya çıkacağını vurguladı.