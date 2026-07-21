Adana'da otobüs şoförüne saldırı! 10 kişilik grup tekme ve yumruklarla darp etti
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir yolcu otobüsü şoförü, araçta tartışan 10 kişilik grubun saldırısına uğradı. Olayda tekme ve yumruklarla darbedilen şoför ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüphelilerin yakalanmasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.
Adana'da akşam saatleri Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde iddiaya göre, seferini gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün şoförü ile güzergah üzerindeki grup arasında tartışma çıktı.
ŞOFÖR 10 KİŞİNİN TEKME VE YUMRUKLU SALDIRISINA UĞRADI
Tartışmanın büyümesi üzerine yaklaşık 10 kişilik grup, otobüs şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdı.Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine saldırgan grup olay yerinden kaçarken, darbedilen otobüs şoförü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.