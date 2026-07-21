Adana'da otobüs şoförüne saldırı! 10 kişilik grup tekme ve yumruklarla darp etti

Adana'da akşam saatleri Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde iddiaya göre, seferini gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün şoförü ile güzergah üzerindeki grup arasında tartışma çıktı.

10 şüpheli otobüs şoförüne saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (Foto: DHA)

Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.