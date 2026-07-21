İstanbul'un Silivri ilçesi Ortaköy Sanayi Bölgesi'nde 20 Temmuz gecesi meydana gelen olayda, motosikletle bölgeye gelen 17 yaşındaki A.H.Ö., henüz bilinmeyen nedenle bir geri dönüşüm fabrikasına patlayıcı atmak istedi. Ancak patlayıcı, şüpheli fabrika bahçesine ulaşamadan elinde infilak etti.

Patlamanın etkisiyle şüphelinin parmakları koptu.