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Silivri’de patlayıcı elinde patladı! Hastanede yakalandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Silivri’de patlayıcı elinde patladı! Hastanede yakalandı

İstanbul Silivri’de motosikletle geldiği geri dönüşüm fabrikasına patlayıcı atmaya çalışan 17 yaşındaki şüpheli, patlayıcının elinde infilak etmesi sonucu yaralandı. Parmağı kopan şüpheli, kendi imkanlarıyla başvurduğu hastanede tedavisinin ardından gözaltına alınırken, patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'un Silivri ilçesi Ortaköy Sanayi Bölgesi'nde 20 Temmuz gecesi meydana gelen olayda, motosikletle bölgeye gelen 17 yaşındaki A.H.Ö., henüz bilinmeyen nedenle bir geri dönüşüm fabrikasına patlayıcı atmak istedi. Ancak patlayıcı, şüpheli fabrika bahçesine ulaşamadan elinde infilak etti.

SİLİVRİ'DE FABRİKAYA PATLAYICI ATMAK İSTEYEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Patlamanın etkisiyle şüphelinin parmakları koptu.

Silivri’de patlayıcı elinde patladı! Hastanede yakalandı - 1

PARMAĞI KOPAN ŞÜPHELİ HASTANEYE GİTTİ

Yaralanan A.H.Ö., kendi imkanlarıyla Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Silivri’de patlayıcı elinde patladı! Hastanede yakalandı - 2

Olayı sağlık ekiplerine anlatan şüpheli, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Silivri’de patlayıcı elinde patladı! Hastanede yakalandı - 3

PATLAMA ANI KAMERADA

Şüphelinin motosikletle sanayi bölgesine gelişi ve fabrikaya atmak istediği patlayıcının elinde infilak ettiği anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Silivri’de patlayıcı elinde patladı! Hastanede yakalandı - 4

Görüntüler soruşturma dosyasına delil olarak alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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