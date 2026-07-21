Silivri’de patlayıcı elinde patladı! Hastanede yakalandı
İstanbul Silivri’de motosikletle geldiği geri dönüşüm fabrikasına patlayıcı atmaya çalışan 17 yaşındaki şüpheli, patlayıcının elinde infilak etmesi sonucu yaralandı. Parmağı kopan şüpheli, kendi imkanlarıyla başvurduğu hastanede tedavisinin ardından gözaltına alınırken, patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul'un Silivri ilçesi Ortaköy Sanayi Bölgesi'nde 20 Temmuz gecesi meydana gelen olayda, motosikletle bölgeye gelen 17 yaşındaki A.H.Ö., henüz bilinmeyen nedenle bir geri dönüşüm fabrikasına patlayıcı atmak istedi. Ancak patlayıcı, şüpheli fabrika bahçesine ulaşamadan elinde infilak etti.
Patlamanın etkisiyle şüphelinin parmakları koptu.
PARMAĞI KOPAN ŞÜPHELİ HASTANEYE GİTTİ
Yaralanan A.H.Ö., kendi imkanlarıyla Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayı sağlık ekiplerine anlatan şüpheli, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.