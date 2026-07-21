Bingöl'de zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi
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Bingöl'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası paniğe neden oldu. Merkez Çapakçur Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza sonrası trafik, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak sağlandı.
Kaza, merkez Çapakçur Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil, bir ticari taksi ve bir panelvanın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede trafik güvenliğini sağlayarak ulaşımın kontrollü şekilde devam etmesini sağladı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.