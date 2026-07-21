Bugün 42 dereceyi göreceğiz! Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak uyarısı
Meteorolojinin son tahminlerine göre bugün özellikle Güneydoğu, Akdeniz'in doğusu ve İç Anadolu'nun güneyinde sıcaklık 41-42 dereceye ulaşacak. Ege kıyılarında saatte 50 kilometreye varan rüzgar beklenirken, hafta ortasından itibaren batıda başlayacak serinleme ve sağanaklar dikkat çekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı son tahminler, yurt genelinde sıcak havanın etkisini sürdürdüğünü gösteriyor. Salı günü özellikle öğle saatlerinde birçok bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar beklenirken hafta ortasından itibaren batı kesimlerden başlayacak serinleme ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artırması öngörülüyor.
ÖĞLE SAATLERİNDE SICAKLIK ZİRVEYE ÇIKACAK
Saatlik tahmin haritalarına göre sabah saatlerinde birçok bölgede az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Günün ilerleyen bölümünde ise sıcaklıklar hızla yükselecek. Özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz'in doğusu ve İç Anadolu'nun güney kesimlerinde termometreler 41-42 dereceyi gösterecek.
Meteoroloji, günün en sıcak saatleri olan 12.00-18.00 arasında özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların uzun süre güneş altında kalmaması gerektiğini belirtiyor.
EGE KIYILARINDA KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR
Tahminlere göre Ege kıyılarında kuzey yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman saatte 30 ila 50 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Özellikle İzmir ve Muğla çevresinde etkili olması beklenen rüzgar nedeniyle deniz ulaşımı ve açık alan faaliyetlerinde dikkatli olunması isteniyor.
Akdeniz kıyılarında ise rüzgarın daha çok güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.