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Bugün 42 dereceyi göreceğiz! Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak uyarısı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bugün 42 dereceyi göreceğiz! Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak uyarısı

Meteorolojinin son tahminlerine göre bugün özellikle Güneydoğu, Akdeniz'in doğusu ve İç Anadolu'nun güneyinde sıcaklık 41-42 dereceye ulaşacak. Ege kıyılarında saatte 50 kilometreye varan rüzgar beklenirken, hafta ortasından itibaren batıda başlayacak serinleme ve sağanaklar dikkat çekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı son tahminler, yurt genelinde sıcak havanın etkisini sürdürdüğünü gösteriyor. Salı günü özellikle öğle saatlerinde birçok bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar beklenirken hafta ortasından itibaren batı kesimlerden başlayacak serinleme ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artırması öngörülüyor.

(Fotoğraf: MGM)(Fotoğraf: MGM)

ÖĞLE SAATLERİNDE SICAKLIK ZİRVEYE ÇIKACAK

Saatlik tahmin haritalarına göre sabah saatlerinde birçok bölgede az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Günün ilerleyen bölümünde ise sıcaklıklar hızla yükselecek. Özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz'in doğusu ve İç Anadolu'nun güney kesimlerinde termometreler 41-42 dereceyi gösterecek.

Meteoroloji, günün en sıcak saatleri olan 12.00-18.00 arasında özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların uzun süre güneş altında kalmaması gerektiğini belirtiyor.

(Fotoğraf: MGM)(Fotoğraf: MGM)

EGE KIYILARINDA KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Tahminlere göre Ege kıyılarında kuzey yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman saatte 30 ila 50 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Özellikle İzmir ve Muğla çevresinde etkili olması beklenen rüzgar nedeniyle deniz ulaşımı ve açık alan faaliyetlerinde dikkatli olunması isteniyor.

Akdeniz kıyılarında ise rüzgarın daha çok güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

(Fotoğraf: MGM)(Fotoğraf: MGM)

YEREL SAĞANAKLAR GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre kuzey ve doğu kesimlerde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler şöyle:

  • Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri
  • Ardahan ve Kars çevreleri
  • Erzurum'un kuzeydoğusu
  • Van'ın kuzey ve doğu kesimleri
  • Akşam saatlerinde Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli'nin batısı

Bunun dışındaki bölgelerde havanın büyük ölçüde az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojinin tahminlerine göre İstanbul'da hafta başında 30-32 derece civarında seyreden sıcak hava, perşembe gününden itibaren yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Hafta sonuna doğru sıcaklığın 25 derece seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor.

Ankara'da bugün termometreler 34 dereceyi gösterecek. Başkentte perşembe ve cuma günlerinden itibaren sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklığında hissedilir bir düşüş öngörülüyor.

İzmir'de ise hafta başında 38 dereceye ulaşan sıcaklıklar etkisini sürdürecek. Kentte kıyı kesimlerinde zaman zaman kuvvetli rüzgar beklenirken hafta sonuna doğru sıcaklığın düşmesi ve özellikle iç kesimlerde yerel sağanakların görülmesi tahmin ediliyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

PERŞEMBEDEN İTİBAREN HAVA DEĞİŞİYOR

Beş günlük tahmin haritaları, çarşamba gününün birçok bölgede sıcak havanın etkili olacağı son günlerden biri olacağını gösteriyor. Perşembe günüyle birlikte Marmara'dan giriş yapması beklenen serin ve yağışlı sistemin Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısına doğru ilerlemesi bekleniyor.

Bu sistemle birlikte batı bölgelerinde hissedilir derecede sıcaklık düşüşü yaşanacağı, bunaltıcı havanın yerini daha serin koşullara bırakacağı tahmin ediliyor.

(Fotoğraf: A Haber Foto Arşivi)(Fotoğraf: A Haber Foto Arşivi)

HAFTA SONU PLAN YAPANLAR METEOROLOJİYİ TAKİP ETMELİ

Cumartesi gününe ilişkin tahminler, yağış alanının batı ve iç kesimlerde genişleyebileceğine işaret ediyor. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun büyük bölümü ile Ege'nin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanakların etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve yerel kuvvetli yağış beklenen bölgelerde güncel tahmin ve uyarıların takip edilmesini tavsiye ediyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

21 TEMMUZ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Bursa 34°C Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale 37°C Az bulutlu
İstanbul 32°C Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 36°C Az bulutlu, öğleden sonra parçalı bulutlu; akşam batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Bölge Geneli: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli'nin batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

EGE

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Denizli 39°C Az bulutlu ve açık
İzmir 38°C Az bulutlu ve açık
Manisa 39°C Az bulutlu ve açık
Muğla 39°C Az bulutlu ve açık

Bölge Geneli: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

AKDENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Adana 36°C Az bulutlu ve açık
Antalya 38°C Az bulutlu ve açık
Burdur 36°C Parçalı ve az bulutlu
Hatay 33°C Az bulutlu ve açık

Bölge Geneli: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerde yer yer parçalı bulutlu hava bekleniyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

İÇ ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 34°C Az bulutlu
Çankırı 35°C Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 32°C Az bulutlu
Konya 34°C Az bulutlu ve açık

Bölge Geneli: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerde yer yer parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

BATI KARADENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 30°C Parçalı ve az bulutlu
Düzce 32°C Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu 32°C Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 27°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge Geneli: Parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Amasya 34°C Parçalı ve az bulutlu
Rize 28°C Parçalı bulutlu; öğle saatlerinde iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Samsun 28°C Parçalı bulutlu; öğle saatlerinde iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Trabzon 27°C Parçalı bulutlu; öğle saatlerinde iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Bölge Geneli: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı illerinin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

DOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Erzurum 30°C Parçalı bulutlu; öğleden sonra kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Kars 28°C Parçalı bulutlu; öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Malatya 37°C Az bulutlu
Van 29°C Parçalı bulutlu; öğleden sonra kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Bölge Geneli: Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerde parçalı bulutlu; öğleden sonra Ardahan, Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusu ve Van'ın kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Diyarbakır 41°C Az bulutlu ve açık
Mardin 38°C Az bulutlu ve açık
Siirt 39°C Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa 42°C Az bulutlu ve açık

Bölge Geneli: Az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

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