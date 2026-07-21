Bugün 42 dereceyi göreceğiz! Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı son tahminler, yurt genelinde sıcak havanın etkisini sürdürdüğünü gösteriyor. Salı günü özellikle öğle saatlerinde birçok bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar beklenirken hafta ortasından itibaren batı kesimlerden başlayacak serinleme ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artırması öngörülüyor.

(Fotoğraf: MGM)

ÖĞLE SAATLERİNDE SICAKLIK ZİRVEYE ÇIKACAK

Saatlik tahmin haritalarına göre sabah saatlerinde birçok bölgede az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Günün ilerleyen bölümünde ise sıcaklıklar hızla yükselecek. Özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz'in doğusu ve İç Anadolu'nun güney kesimlerinde termometreler 41-42 dereceyi gösterecek.

Meteoroloji, günün en sıcak saatleri olan 12.00-18.00 arasında özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların uzun süre güneş altında kalmaması gerektiğini belirtiyor.