Kan izleri sır perdesini araladı! 2 şüpheli gözaltında
Malatya'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ayağından vurularak yaralandı. Olay yerindeki kan izlerini takip eden polis ekipleri, suç aletiyle birlikte yakaladıkları 2 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi Venk Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ş.E. ve S.M. ile M.K. bölgede görüşmek üzere bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, tüfekle açılan ateş sonucu M.K. sağ ayak topuğundan yaralandı.
Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı M.K. kendi imkanlarıyla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri yol üzerindeki kan izlerini fark ederek inceleme başlattı.