Kan izleri sır perdesini araladı! 2 şüpheli gözaltında

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İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ş.E. ve S.M. ile M.K. bölgede görüşmek üzere bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, tüfekle açılan ateş sonucu M.K. sağ ayak topuğundan yaralandı.