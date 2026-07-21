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Kan izleri sır perdesini araladı! 2 şüpheli gözaltında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Kan izleri sır perdesini araladı! 2 şüpheli gözaltında

Malatya'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ayağından vurularak yaralandı. Olay yerindeki kan izlerini takip eden polis ekipleri, suç aletiyle birlikte yakaladıkları 2 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi Venk Sokak'ta meydana geldi.

FOTOĞRAF (İHA)FOTOĞRAF (İHA)

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ş.E. ve S.M. ile M.K. bölgede görüşmek üzere bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, tüfekle açılan ateş sonucu M.K. sağ ayak topuğundan yaralandı.

FOTOĞRAF (İHA)FOTOĞRAF (İHA)

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı M.K. kendi imkanlarıyla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri yol üzerindeki kan izlerini fark ederek inceleme başlattı.

FOTOĞRAF (İHA)FOTOĞRAF (İHA)

Yapılan çalışmada kan izlerinin hastaneye kendi imkanlarıyla giden M.K.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 1 adet bıçak, 1 adet dolu tüfek kartuşu, 4 adet boş kartuş ve bir çift terlik buldu.

FOTOĞRAF (İHA)FOTOĞRAF (İHA)

Olayın şüphelileri olduğu değerlendirilen Ş.E. ile S.M.'nin suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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