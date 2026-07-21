Adana'da kırmızı ışıkta feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
Adana'nın Pozantı ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen bir araca arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda kazaya neden olan sürücü Metehan Sargın hayatını kaybederken, diğer otomobildeki 3 kişi ise yaralanarak tedavi altına alındı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobil, içerisinde 3 kişinin bulunduğu Caner Ege idaresindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan sürücü Metehan Sargın, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı.
1 ÖLÜ 3 YARALI
Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Sargır'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer araçta bulunan sürücü Caner Ege, Kemal Ege ve Emre Çakmakcı yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sargın'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-750 karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.