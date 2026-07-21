Adana'da kırmızı ışıkta feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. (Foto: DHA)

1 ÖLÜ 3 YARALI

Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Sargır'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer araçta bulunan sürücü Caner Ege, Kemal Ege ve Emre Çakmakcı yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sargın'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-750 karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



