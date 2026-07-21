Elazığ'da alevler bahçeleri esir aldı! 25 dönüm küle döndü
Giriş Tarihi:
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Elazığ'da bahçelik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden oldu. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 25 dönümlük bahçelik ve otluk alan zarar görürken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Yemişlik köyü, Pürüntüz mezrasındaki bahçelik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 25 dönüm bahçelik ve otluk alan zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.