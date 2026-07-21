Elazığ'da alevler bahçeleri esir aldı! 25 dönüm küle döndü

Elazığ'da bahçelik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden oldu. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 25 dönümlük bahçelik ve otluk alan zarar görürken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.