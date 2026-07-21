Büyükçekmece'deki rehabilitasyon merkezinde dehşet! Baba pencereden böyle yakaladı
İstanbul Büyükçekmece’de öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi, gittiği özel rehabilitasyon merkezinde öğretmeninin şiddetine maruz kaldı. Çocuğunun okula gitmek istememesinden girmesinden şüphelenen babanın pencereden gizlice kaydettiği skandalla ilgili şiddet uygulayan öğretmen gözaltına alındı.
Olay, dün Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenme güçlüğü çeken 2'nci sınıf öğrencisi Bünyamin B.T. bir süredir eğitime gitmek istemedi.
Çocuğunun korkarak derse girdiğini farkeden baba durumdan şüphelenerek, Bünyamin B.T.'yi sınıfa bıraktıktan sonra dersliğin penceresinden içeriyi izlemeye başladı. Bir süre sonra öğretmenin öğrenciye fiziksel şiddet uyguladığını gören baba, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Görüntülerle birlikte polis merkezine giderek öğretmen ve rehabilitasyon merkezi hakkında şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, öğretmen Halil İbrahim K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.