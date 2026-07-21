Büyükçekmece'deki rehabilitasyon merkezinde dehşet! Baba pencereden böyle yakaladı

Olay, dün Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenme güçlüğü çeken 2'nci sınıf öğrencisi Bünyamin B.T. bir süredir eğitime gitmek istemedi.

Çocuğunun korkarak derse girdiğini farkeden baba durumdan şüphelenerek, Bünyamin B.T.'yi sınıfa bıraktıktan sonra dersliğin penceresinden içeriyi izlemeye başladı. Bir süre sonra öğretmenin öğrenciye fiziksel şiddet uyguladığını gören baba, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.