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Komşu inşaattan gelen beton kabusu! Duvar delindi, salon kullanılamaz hale geldi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Komşu inşaattan gelen beton kabusu! Duvar delindi, salon kullanılamaz hale geldi

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında süren inşaatta beton dökümü sırasında kontrolden çıkan mikser hortumu bitişikteki binanın duvarını deldi. Daireye dolan sıvı beton salonu ve eşyaları kaplarken, ev sahibi zararının henüz giderilmediğini belirterek yaşadığı korkuyu anlattı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilen binaya beton döküldüğü sırada yaşanan kaza, bitişikteki apartmanda maddi hasara neden oldu. Kontrolden çıkan beton mikseri hortumu komşu dairenin duvarını delerek salonun içine beton dolmasına yol açtı.

Komşu inşaattan gelen beton kabusu! Duvar delindi, salon kullanılamaz hale geldi - 1

KONTROLDEN ÇIKAN HORTUM DUVARI DELDİ

Olay, 16 Temmuz'da Gümüşpala Mahallesi Sarp Sokak'ta meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katına beton döküldüğü sırada işçinin kontrolünü kaybettiği mikser hortumu savrularak bitişikteki 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairenin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan duvardan içeri akan sıvı beton kısa sürede salon zeminini kapladı.

Komşu inşaattan gelen beton kabusu! Duvar delindi, salon kullanılamaz hale geldi - 2

SALON VE EŞYALAR ZARAR GÖRDÜ

Daireye dolan beton; yemek takımı, koltuk takımı, elektrikli süpürge ve salondaki çeşitli eşyalara sıçradı. Salon parkelerinde de ciddi hasar oluştu.

Komşu inşaattan gelen beton kabusu! Duvar delindi, salon kullanılamaz hale geldi - 3

MÜTEAHHİT ZARARI KARŞILAYACAĞINI BELİRTTİ

Olayın ardından çalışmayı durduran inşaat işçileri dairede kendi imkanlarıyla temizlik yaptı. Patlayan duvara geçici olarak tahta çakan müteahhit firma yetkilileri ise oluşan zararın karşılanacağını ifade etti.

Komşu inşaattan gelen beton kabusu! Duvar delindi, salon kullanılamaz hale geldi - 4

EV SAHİBİ: KORKUDAN UYUYAMIYORUM

Evde tek başına yaşayan yabancı uyruklu kadın, olayın üzerinden günler geçmesine rağmen zararının giderilmediğini söyledi. Yaşadığı korku nedeniyle uyuyamadığını belirten kadın, kullanılamaz hale gelen salon parkesi ve zarar gören eşyaları nedeniyle ne yapacağını bilemediğini dile getirdi.

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