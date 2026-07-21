MÜTEAHHİT ZARARI KARŞILAYACAĞINI BELİRTTİ

Olayın ardından çalışmayı durduran inşaat işçileri dairede kendi imkanlarıyla temizlik yaptı. Patlayan duvara geçici olarak tahta çakan müteahhit firma yetkilileri ise oluşan zararın karşılanacağını ifade etti.