Komşu inşaattan gelen beton kabusu! Duvar delindi, salon kullanılamaz hale geldi
İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında süren inşaatta beton dökümü sırasında kontrolden çıkan mikser hortumu bitişikteki binanın duvarını deldi. Daireye dolan sıvı beton salonu ve eşyaları kaplarken, ev sahibi zararının henüz giderilmediğini belirterek yaşadığı korkuyu anlattı.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilen binaya beton döküldüğü sırada yaşanan kaza, bitişikteki apartmanda maddi hasara neden oldu. Kontrolden çıkan beton mikseri hortumu komşu dairenin duvarını delerek salonun içine beton dolmasına yol açtı.
KONTROLDEN ÇIKAN HORTUM DUVARI DELDİ
Olay, 16 Temmuz'da Gümüşpala Mahallesi Sarp Sokak'ta meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katına beton döküldüğü sırada işçinin kontrolünü kaybettiği mikser hortumu savrularak bitişikteki 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairenin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan duvardan içeri akan sıvı beton kısa sürede salon zeminini kapladı.
SALON VE EŞYALAR ZARAR GÖRDÜ
Daireye dolan beton; yemek takımı, koltuk takımı, elektrikli süpürge ve salondaki çeşitli eşyalara sıçradı. Salon parkelerinde de ciddi hasar oluştu.