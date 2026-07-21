Afyonkarahisar'da iki kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Afyonkarahisar'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde iki kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında biri çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.