Afyonkarahisar'da iki kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
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Afyonkarahisar'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde iki kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında biri çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazası paniğe neden oldu. A.K. (74) yönetimindeki 03 BN 149 plakalı kamyonet, Zübeyde Hanım Caddesi'nde S.G. (32) idaresindeki 03 AAG 038 plakalı kamyonetle çarpıştı.
ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE 6 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücüler A.K. ile S.G.'nin yanı sıra 03 AAG 038 plakalı kamyonette bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.