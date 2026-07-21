Bolu'da tadilat yapılan binanın çatısında yangın: Patlama sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı
Bolu'da tadilat çalışmaları süren 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın geceyi aydınlattı. Peş peşe gelen patlama sesleri mahallede paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yapımı tamamlanmak üzere olan çatı tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Bolu'da Sağlık Mahallesi 1402'nci Sokak'ta tadilat çalışmaları devam eden 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Yangın sırasında çok sayıda patlama meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ALEVLER MAHALLEDE PANİĞE NEDEN OLDU
Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında mahalle halkı sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin merdivenli araçla yaptığı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında apartmanın çatı katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, ustaların sabah saatlerinde çatıda çalışma yaptığı anlara ait görüntülere de ulaşıldı. Görüntülerde, ustaların çatıdaki çalışmalarını yeni tamamladıkları görüldü. Yangın nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.