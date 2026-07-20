Sakarya'da kamyonet devrildi: 1 ölü 1 yaralı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde Çiğdem Yaylası'ndan kent merkezine seyreden, plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kamyonette bulunan H.T'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
H.T'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan A.D. ise ambulansla aynı hastaneye götürüldü.