Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Otomobil direğe çarptı: 1 ölü
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü İlknur K., olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlknur K. yönetimindeki 80 AIM 183 plakalı otomobil, Göksun-Elbistan kara yolunun Harbiye Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İlknur K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İlknur K'nin cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.