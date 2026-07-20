Meksika'dan Kütahya'ya uzanan hidayet yolculuğu! Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu

Kütahya İl Müftülüğü'nde gerçekleştirilen ihtida merasimi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törene İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez ile müftülük personeli katıldı. Merasimde İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez, İslam dininin inanç esasları, ibadet anlayışı ve temel değerleri hakkında Rubi Ramirez Martinez'e bilgiler verdi.

Meksikalı Rubi Ramirez Martinez, Kütahya İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. (Foto: İHA)

KELİME-İ ŞEHADET GETİREN GENÇ KADINA AYŞE İSMİ VERİLDİ

Bilgilendirmenin ardından Kelime-i Şehadet getiren Martinez, İslam dinini kabul ederek Müslüman oldu. İhtida merasiminin ardından Martinez, Ayşe ismini aldı. İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez tarafından Martinez'e ihtida belgesinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında yer alan İspanyolca Kur'an-ı Kerim meali hediye edildi. Tören, yapılan dua ile sona erdi.