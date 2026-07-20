Kahramanmaraş'ta bıçaklı dehşet: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta bir evde bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir eve gelen 4 şüpheli, evde bulunan Osman O. (27) ile tartıştıktan sonra bıçakla saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.