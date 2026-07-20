Konya'da suçlulara geçit yok: 626 firari yakalandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir ayda düzenlediği operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 626 şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetler kapsamında kent genelinde son 1 ayda 48 yıl hapis cezası bulunan 1, 30 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 3, 20-30 yıl arası hapis cezası bulunan 4, 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 11, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 44, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 192 hükümlü yakalandı.

Ayrıca adli mercilerce aranması olan 371 şüpheli de gözaltına alındı.

Kentte toplamda 626 şüpheli yakalandı.