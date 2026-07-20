Bafra'da korkunç kaza: Otomobille çarpışan motosikletli yola savruldu

Samsun'un Bafra ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi sürerken, Dörtyol Kavşağı'nda sık sık kaza yaşandığını belirten bölge sakinleri ve esnaf, yetkililere önlem alınması çağrısında bulundu.

Kaza, Gençlik Caddesi üzerindeki Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Mücahit S. yönetimindeki 55 ARV 094 plakalı motosiklet, Özay Gönlüm Caddesi'nden kavşağa giren Fatma N. idaresindeki 34 HER 1102 plakalı otomobille çarpıştı.

FOTOĞRAF (İHA) Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.