Arnavutköy sahilinde panik anları: Patlayıcı yüklü olduğu değerlendirilen İHA bulundu
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Arnavutköy Karaburun Sahili'nde bulunan ve ilk incelemelerde kırıma uğramış kamikaze insansız hava aracına (İHA) ait olduğu değerlendirilen cismin üzerinde patlayıcı tespit edildi. Şüpheli cisim, SAS ekiplerince alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü şekilde imha edildi.
Korkutan olay, 19 Temmuz Pazar günü Arnavutköy Karaburun Sahili ile Çatalca Ormanlı Sahili arasında kalan kıyı şeridinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar parçalanmış halde bir cisim fark etti.
Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen SAS komandoları, şüpheli cisim üzerinde yaptıkları teknik incelemede patlayıcı tespit etti. Çevrede alınan geniş güvenlik önlemlerinin ardından, İHA enkazı SAS ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.