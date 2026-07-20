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Fatih'te feci kaza! Polis aracı motosiklete çarptı: 3 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fatih'te feci kaza! Polis aracı motosiklete çarptı: 3 yaralı

İstanbul Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı, park halindeki motosiklete çarptı. Savrulan motosikletin kaldırımdaki yayaya çarptığı kazada 2 polis memuru ile 1 yaya yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkutan kaza, 18 Temmuz saat 14.20 sıralarında Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi.

Fatih'te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada (Foto: DHA) Fatih'te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada (Foto: DHA)

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı park halindeki motosiklete çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet ise kaldırımda bulunan yabancı uyruklu Cemal El Kasım'a (32) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen polis memurları H.T. ile S.B. ve kaldırımda duran yaya Cemal El Kasım ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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