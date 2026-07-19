Otelde korku dolu gece! Alevler yükseldi, müşteriler merdivenle kurtarıldı

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı bir otelin çamaşırhanesinde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle odalarında mahsur kalan müşteriler itfaiyenin merdivenli operasyonuyla tek tek tahliye edilirken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Gece yarısı yaşanan yangın, otelde büyük korku yaşattı. Alevlerden çok kısa sürede binayı saran yoğun duman nedeniyle müşteriler koridorları kullanamayınca balkon, pencere ve terasa sığınarak yardım bekledi.

DUMAN OTELİ SARDI, MÜŞTERİLER MAHSUR KALDI

Yangın, saat 02.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki 4 katlı otelin çamaşırhane bölümünde çıktı. Çamaşırhanedeki malzemelerin alev almasıyla büyüyen yangının oluşturduğu yoğun duman, merdiven boşluğunu ve odaları kapladı. Koridorların dumanla dolması üzerine otel sakinleri aşağı inemedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE MERDİVENİYLE ZAMANLA YARIŞ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan mahsur kalan müşterileri kurtarmak için seferber oldu. Terasta ve odalarında bekleyen müşteriler, itfaiye merdiveniyle tek tek güvenli alana indirildi.

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binadaki dumanın tamamen tahliye edilmesinin ardından otel müşterilerinin yeniden odalarına dönmesine izin verildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.