Alevler ormanı yuttu! 80 dekar küle döndü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahalenin ardından yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler yaklaşık 80 dekar ormana zarar verirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Teteköy Mahallesi Soğuksu mevkisinde saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin ormanı sarması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

ZAMANLA YARIŞ BAŞLADI

Yangına Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına havadan 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı, karadan ise 10 arazöz ile 10 itfaiye ekibi katıldı.

80 DEKAR ORMAN ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 80 dekar ormanlık alan zarar gördü.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.