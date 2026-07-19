Hakkari'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hakkari'de Depin mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ekiplerin zamana karşı verdiği mücadeleyle araçlardan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.