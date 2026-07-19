Hakkari'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Hakkari'de Depin mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ekiplerin zamana karşı verdiği mücadeleyle araçlardan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Hakkari'de meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Depin mevkisinde henüz sürücülerinin kimliği ve plakaları belirlenemeyen iki otomobil şiddetli şekilde çarpıştı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Kazanın ardından olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
ÇOCUKLAR DA YARALANDI
Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.