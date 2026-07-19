Konya'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

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Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunanlar yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü ile araçlarda bulunan yolculara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.