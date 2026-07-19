10 gün önce tahliye olmuştu: Misafir ettiği arkadaşını katletti

Olay, saat 03.00 sıralarında Ödemiş ilçesi Bengisu Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 10 gün önce cezaevinden denetimli serbestlik şartıyla tahliye olan İ.B., arkadaşı Oğuzhan Gencer'i (31) evine davet etti. İki arkadaş arasında evde bulundukları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.