Düzce'de 20 yaşındaki genç silahla vurularak hayatını kaybetti
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Düzce'de inşaat işçilerinin kaldığı evde 20 yaşındaki Yunus Salih Keserci silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayda M.C.U.'nun elindeki silahın kazara ateş aldığı iddia edilirken, şüpheli gözaltına alındı.
Düzce'de inşaat işçilerinin kaldığı evde 20 yaşındaki Yunus Salih Keserci silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayda M.C.U.'nun elindeki silahın kazara ateş aldığı iddia edildi.
SİLAHIN KAZARA ATEŞ ALDIĞI İDDİA EDİLDİ
Olay, Karaca Mahallesi Volkan Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre inşaat işçilerinin kaldığı evde M.C.U.'nun elindeki silah kazara ateş aldı.
Silahtan çıkan mermi, arkadaşı 20 yaşındaki Yunus Salih Keserci'ye isabet etti.
SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜMÜNÜ BELİRLEDİ
M.C.U.'nun ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yunus Salih Keserci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Keserci'nin cenazesi, Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.