Bu sırada açık olan daire kapısından içeri giren polis ekipleri Muhammed Doğan'ı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Daha sonra balkona çıkan Muhammed Doğan, bir süre bağırdı. Ablası tarafından sakinleştirilmeye çalışılan şüpheli, Meryem Doğan'a yumruk atıp yeniden boğazını sıktı.

Mesajı alan Meryem Doğan eve geldiğinde kardeşini hareketsiz halde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu sırada Muhammed Doğan, Meryem Doğan'a da saldırarak boğmaya çalıştı.

İddiaya göre Muhammed Doğan, "İçine şeytan girdi" diyerek ablası Kübra Doğan'a saldırdı. Kübra Doğan, kardeşinin elinden kurtularak ablası Meryem Doğan'a mesaj gönderip yardım istedi. Evin içerisinde yeniden yakaladığı Kübra Doğan'ın boğazını sıkan Muhammed Doğan, genç kadını hareketsiz bıraktı.

KÜBRA DOĞAN 9 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Kübra Doğan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Meryem Doğan ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kübra Doğan entübe edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Muhammed Doğan, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Yoğun bakımda 9 gündür tedavi gören Kübra Doğan, 19 Temmuz sabahı hayatını kaybetti. Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

"ŞEYTANLARI ÇIKARMAK İÇİN..."

İfadesinde ablasına saldırısını anlatan Muhammed Doğan, "Ablalarımın içine şeytan girdiğini düşündüm. Şeytanları çıkarmak için Kübra'nın boğazını sıktım. Eve gelen diğer ablam Meryem'e de aynı şekilde saldırdım" dedi.

Muhammed Doğan, ekipler gelmeseydi şeytanı çıkarmak için ablalarını öldüreceğini de söyledi. Olayın ardından tutuklanan şüpheli hakkındaki soruşturma devam ediyor.