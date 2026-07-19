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Emekli öğretmen 79 yaşında avukat oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Emekli öğretmen 79 yaşında avukat oldu

40 yıllık öğretmenlik mesleğinin ardından emekliliğe ayrılan Hasan Ayvacı, eğitim tutkusundan vazgeçmedi. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 79 yaşında başarıyla tamamlayan Ayvacı, mezuniyet sevincini yaşayarak avukat oldu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi'nin 19. dönem mezuniyet töreninde dikkat çeken anlara tanıklık edildi. Fakülteden mezun olan 208 öğrenci arasında yer alan 79 yaşındaki Hasan Ayvacı, azmi ve eğitim aşkıyla törene damga vurarak genç meslektaşlarına örnek oldu.

Emekli öğretmen 79 yaşında avukat oldu - 1

40 YIL BOYUNCA ÖĞRETMENLİK YAPTI

40 yıl boyunca öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye ayrılan ve yeniden üniversite sıralarına dönme kararı alan Ayvacı, hukuk eğitimini başarıyla tamamlayarak avukatlık cübbesi giymeye hak kazandı.

Emekli öğretmen 79 yaşında avukat oldu - 2

"OKUMANIN YAŞI YOK"

Törende diplomasını alan ve genç arkadaşlarıyla birlikte kep fırlatan Hasan Ayvacı, okumanın yaşı olmadığını vurgulayarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Emekli öğretmen 79 yaşında avukat oldu - 3

"Emekli olduktan sonra yeniden öğrencilik hayatına başladım. Bu benim ikinci üniversitem oldu. 40 yıl boyunca öğretmenlik mesleğini icra ettikten sonra hayata öğrenci olarak devam etmeye karar verdim. Bundan sonraki süreçte avukat olarak serbest çalışmaya gayret edeceğim. Gençlere tavsiyem, herkes mesleğine, inancına, kanunlara saygılı ve sevgili olsun. Kendimizi bildiğimiz sürece okumanın yaşı yoktur."

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