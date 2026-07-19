"Emekli olduktan sonra yeniden öğrencilik hayatına başladım. Bu benim ikinci üniversitem oldu. 40 yıl boyunca öğretmenlik mesleğini icra ettikten sonra hayata öğrenci olarak devam etmeye karar verdim. Bundan sonraki süreçte avukat olarak serbest çalışmaya gayret edeceğim. Gençlere tavsiyem, herkes mesleğine, inancına, kanunlara saygılı ve sevgili olsun. Kendimizi bildiğimiz sürece okumanın yaşı yoktur."