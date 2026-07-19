Kahramanmaraş'ta kebap ustası Mustafa Çabuk, geçmişte çırağı olan Doğan Gündeş'in düğününde takı törenine 100 civcivle katıldı. Çabuk, genç çifte civcivleri büyütüp değerlendirerek gelecekleri için sermaye oluşturmalarını tavsiye etti.

Kahramanmaraş'ta bir kebap ustası, geçmişte çırağı olan gence düğününde altın yerine büyütüp değerlendirmesi için 100 civciv hediye etti.

SERMAYE OLUŞTURMALARI İÇİN TAVSİYE

Onikişubat ilçesinde kebapçılık yapan Doğan Gündeş ile güzellik uzmanı Rabia Parlak Gündeş'in düğününde, Gündeş'in mesleği öğrendiği ustası Mustafa Çabuk tarafından farklı bir hediye verildi.

Takı töreninde çırağına 100 civciv hediye eden Çabuk, genç çifte bunları büyütüp değerlendirmelerini ve gelecekleri için sermaye oluşturmalarını tavsiye etti.

VİNÇ YARDIMIYLA GÖSTERİ

Düğünde damadın arkadaşları da vinç yardımıyla salonun ortasına gelerek hazırladıkları gösteriyi sundu.

Hem vinçli şov hem de usta tarafından takılan 100 civcivli sıra dışı hediye, davetlilerin ilgisini çekti.