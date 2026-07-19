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Bursa'da otopark görevlisiyle vatandaş arasında bıçaklı kavga

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Bursa'da otopark görevlisiyle vatandaş arasında bıçaklı kavga

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otopark görevlisi ile bir vatandaş arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine bıçak çektiği olayda çevredekiler araya girerek kavganın büyümesini önledi. Yaralananın olmadığı olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otopark görevlisi ile bir vatandaş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da otopark görevlisiyle vatandaş arasında bıçaklı kavga - 1

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Olay, Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otopark görevlisi ile bir vatandaş arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bursa'da otopark görevlisiyle vatandaş arasında bıçaklı kavga - 2

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Tarafların birbirlerine bıçak çektiği kavgada çevrede bulunan vatandaşlar araya girerek olayın daha da büyümesini engelledi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, ekipler tarafları ayırarak bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

KAVGA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan bıçaklı kavga çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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