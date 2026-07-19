Bursa'da otopark görevlisiyle vatandaş arasında bıçaklı kavga

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otopark görevlisi ile bir vatandaş arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine bıçak çektiği olayda çevredekiler araya girerek kavganın büyümesini önledi. Yaralananın olmadığı olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.