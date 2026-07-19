100 yıllık mısır unu baklavasını yeniden üretmeye başladı
İstanbul'da emekli olduktan sonra memleketi Trabzon'un Dernekpazarı ilçesine dönen Hakan İpekçi, geçmişi yaklaşık bir asır öncesine uzanan mısır unu baklavasını yeniden üretmeye başladı. Geleneksel tarifi modern dokunuşlarla buluşturan İpekçi, unutulmaya yüz tutan lezzeti yaşatmayı ve Dernekpazarı'na coğrafi işaretli yeni bir marka kazandırmayı hedefliyor.
İstanbul'da emekli olduktan sonra memleketi Trabzon'un Dernekpazarı ilçesine dönen Hakan İpekçi, geçmişi yaklaşık 100 yıl öncesine uzanan mısır unu baklavasını yeniden üretmeye başladı. Bölgede uzun yıllardır yapılmayan tatlıyı geleneksel tarifine sadık kalarak hazırlayan İpekçi, ürünü modern dokunuşlarla günümüz damak zevkine uygun hale getirdiklerini söyledi.
FINDIĞIN AZLIĞIYLA YENİ BİR LEZZET DOĞDU
Mısır unu baklavasının ortaya çıkış hikayesini anlatan İpekçi, geçmişte Dernekpazarı ve Of'un yukarı kesimlerinde fındığın çok az bulunduğunu, elde edilen ürünün ise temel ihtiyaçları karşılamak amacıyla satıldığını belirtti.
Bu nedenle düğünlerde, kız isteme törenlerinde ve hacdan dönenlere ikram edilmek üzere farklı bir tatlı arayışına girildiğini belirten İpekçi, Karadenizli kadınların mısır unu helvasını buğday unundan açılan yufkaların arasına koyarak özel bir baklava geliştirdiğini ifade etti.
İpekçi, "Emekli olduktan sonra memleketim olan Dernekpazarı'na geldim. Mısır unu baklavasının hikayesi yaklaşık bir asır öncesine dayanıyor. O dönemde bölgede fındık çok azdı. Üretilen fındık da temel ihtiyaçları karşılamak için satılıyordu. Bunun üzerine düğünlerde, kız isteme törenlerinde ve hacdan dönenlere ikram edilmek üzere farklı bir tatlı ortaya çıktı. Karadenizli kadınlar önce mısır unu helvası hazırlıyor, ardından bunu buğday unundan açtıkları yufkaların arasına koyarak baklava yapıyordu. Biz de bu lezzeti özgün yapısını koruyarak günümüze uyarladık. Arasına tereyağıyla kavrulmuş mısır unu koyuyoruz. Günümüzde fındık da ekleyerek damak zevkine uygun hale getirdik" dedi.
COĞRAFİ İŞARET HEDEFİ
Mısır unu baklavası için coğrafi işaret çalışması yürüttüklerini belirten İpekçi, ilçeye özgü yeni bir marka oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.