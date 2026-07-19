İpekçi, "Eski bir lezzeti yeniden gün yüzüne çıkarmaya çalıştık. Şu ana kadar çok olumlu geri dönüşler aldık. Dernekpazarı'nın öne çıkan bir markası yok. Mısır unu baklavasıyla birlikte yayla çayını da ilçemizin markası haline getirmeyi hedefliyoruz. Özellikle mısır unu baklavası konusunda coğrafi işaret çalışmamız var. Uzun zamandır köye dönüp burada bir şeyler yapmak istiyordum. Emekli olduktan sonra bunu gerçekleştirdim. Bu tatlı en az 50-60 yıldır yapılmıyordu. Özellikle 60 yaşın üzerindeki vatandaşlar bu lezzeti yeniden tatmak için buraya geliyor. 'Bize eski günleri yaşattın' diyen çok kişi oldu" ifadelerini kullandı.