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100 yıllık mısır unu baklavasını yeniden üretmeye başladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da emekli olduktan sonra memleketi Trabzon'un Dernekpazarı ilçesine dönen Hakan İpekçi, geçmişi yaklaşık bir asır öncesine uzanan mısır unu baklavasını yeniden üretmeye başladı. Geleneksel tarifi modern dokunuşlarla buluşturan İpekçi, unutulmaya yüz tutan lezzeti yaşatmayı ve Dernekpazarı'na coğrafi işaretli yeni bir marka kazandırmayı hedefliyor.

100 yıllık mısır unu baklavasını yeniden üretmeye başladı 1

İstanbul'da emekli olduktan sonra memleketi Trabzon'un Dernekpazarı ilçesine dönen Hakan İpekçi, geçmişi yaklaşık 100 yıl öncesine uzanan mısır unu baklavasını yeniden üretmeye başladı. Bölgede uzun yıllardır yapılmayan tatlıyı geleneksel tarifine sadık kalarak hazırlayan İpekçi, ürünü modern dokunuşlarla günümüz damak zevkine uygun hale getirdiklerini söyledi.

100 yıllık mısır unu baklavasını yeniden üretmeye başladı 2

FINDIĞIN AZLIĞIYLA YENİ BİR LEZZET DOĞDU

Mısır unu baklavasının ortaya çıkış hikayesini anlatan İpekçi, geçmişte Dernekpazarı ve Of'un yukarı kesimlerinde fındığın çok az bulunduğunu, elde edilen ürünün ise temel ihtiyaçları karşılamak amacıyla satıldığını belirtti.

100 yıllık mısır unu baklavasını yeniden üretmeye başladı 3

Bu nedenle düğünlerde, kız isteme törenlerinde ve hacdan dönenlere ikram edilmek üzere farklı bir tatlı arayışına girildiğini belirten İpekçi, Karadenizli kadınların mısır unu helvasını buğday unundan açılan yufkaların arasına koyarak özel bir baklava geliştirdiğini ifade etti.

100 yıllık mısır unu baklavasını yeniden üretmeye başladı 4

İpekçi, "Emekli olduktan sonra memleketim olan Dernekpazarı'na geldim. Mısır unu baklavasının hikayesi yaklaşık bir asır öncesine dayanıyor. O dönemde bölgede fındık çok azdı. Üretilen fındık da temel ihtiyaçları karşılamak için satılıyordu. Bunun üzerine düğünlerde, kız isteme törenlerinde ve hacdan dönenlere ikram edilmek üzere farklı bir tatlı ortaya çıktı. Karadenizli kadınlar önce mısır unu helvası hazırlıyor, ardından bunu buğday unundan açtıkları yufkaların arasına koyarak baklava yapıyordu. Biz de bu lezzeti özgün yapısını koruyarak günümüze uyarladık. Arasına tereyağıyla kavrulmuş mısır unu koyuyoruz. Günümüzde fındık da ekleyerek damak zevkine uygun hale getirdik" dedi.

100 yıllık mısır unu baklavasını yeniden üretmeye başladı 5

COĞRAFİ İŞARET HEDEFİ

Mısır unu baklavası için coğrafi işaret çalışması yürüttüklerini belirten İpekçi, ilçeye özgü yeni bir marka oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

100 yıllık mısır unu baklavasını yeniden üretmeye başladı 6

İpekçi, "Eski bir lezzeti yeniden gün yüzüne çıkarmaya çalıştık. Şu ana kadar çok olumlu geri dönüşler aldık. Dernekpazarı'nın öne çıkan bir markası yok. Mısır unu baklavasıyla birlikte yayla çayını da ilçemizin markası haline getirmeyi hedefliyoruz. Özellikle mısır unu baklavası konusunda coğrafi işaret çalışmamız var. Uzun zamandır köye dönüp burada bir şeyler yapmak istiyordum. Emekli olduktan sonra bunu gerçekleştirdim. Bu tatlı en az 50-60 yıldır yapılmıyordu. Özellikle 60 yaşın üzerindeki vatandaşlar bu lezzeti yeniden tatmak için buraya geliyor. 'Bize eski günleri yaşattın' diyen çok kişi oldu" ifadelerini kullandı.

100 yıllık mısır unu baklavasını yeniden üretmeye başladı 7

"ESKİLERİ YENİDEN HATIRLATTI"

Mısır unu baklavasını beğendiğini söyleyen Mustafa İpekçi ise, "En önemli özelliği mısır unuyla hazırlanması. Çok lezzetli olmuş. Eskiden büyüklerimiz de bunu yapardı. Arkadaşımız böyle bir mekân açarak bu lezzeti yeniden yaşatıyor" şeklinde konuştu.

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