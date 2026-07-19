Gübre torbalarının altından zehir çıktı! 11,2 kilo skunk'a 'dark' geçit vermedi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde narkotik ekiplerinin 17 Temmuz'da düzenlediği operasyonda, gübre torbalarının altına gizlenmiş 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Narkotik köpeği "Dark"ın isabetli tespitiyle ortaya çıkarılan uyuşturucu sevkiyatında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine ağır darbe vurdu. Bandırma'da şüpheli bir aracı takibe alan ekipler, operasyon sırasında narkotik arama köpeği "Dark"ı devreye soktu.

'DARK'IN TEPKİSİ ZEHİR DEPOSUNU ORTAYA ÇIKARDI

Araçta bulunan gübre torbalarına tepki veren "Dark"ın işaret ettiği noktada yapılan detaylı aramada, torbaların altına ustalıkla gizlenmiş 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Böylece uyuşturucunun piyasaya sürülmeden önce önüne geçildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.T.A. (31) ile A.S. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYETTEN NET MESAJ

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, zehir tacirlerine karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini bildirdi.