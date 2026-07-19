Direksiyon hakimiyetini kaybetti! Motosiklet levhaya ve kaldırıma çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde kontrolden çıkan motosikletin yön levhası ve kaldırıma çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan 34 yaşındaki sürücünün hayati tehlikesi sürerken, kazanın nedenine ilişkin polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Bursa'da gece yarısı meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde yaşandı.

KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET DEHŞET SAÇTI

Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Bursa istikametine seyreden Fatih K. (34) yönetimindeki 16 KIV 15 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan motosiklet önce yol kenarındaki yön levhasına, ardından kaldırıma çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle sürücü ağır yaralandı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri, motosikletin kontrolden çıkmasına neden olan faktörün belirlenmesi için olay yerinde inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.