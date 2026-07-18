Büyük Menderes'te kahreden olay! 2 çocuk akıntıda kayboldu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren 3 çocuktan 2'si akıntıya kapılarak kayboldu. 11 yaşındaki Şahin Ö. ile 15 yaşındaki Eda K.'yı bulmak için AFAD, JAK, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri seferber olurken, nehre su akışı da kesildi.

Aydın'da yürekleri ağza getiren olay, saat 18.00 sıralarında İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Piknik yapmak için nehir kenarına giden 4 arkadaştan 3'ü serinlemek amacıyla Büyük Menderes Nehri'ne girdi. Ancak kısa süre sonra çocuklar kuvvetli akıntıya kapıldı.

BİRİ KURTULDU, 2 ÇOCUKTAN HABER YOK

Akıntıya kapılan çocuklardan biri kendi çabasıyla kıyıya çıkmayı başarırken, 11 yaşındaki Şahin Ö. ile 15 yaşındaki Eda K. sulara kapılarak gözden kayboldu. Suya girmeyen arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarın ardından bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler nehir boyunca geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatırken, kayıp çocukların yakınları da umutla çalışmaları takip ederek ekiplere destek verdi.

NEHRE GELEN SU KESİLDİ

Arama çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı sulama birliği tarafından Büyük Menderes Nehri'ni besleyen su akışı durduruldu. Kayıp iki çocuğa ulaşılması için bölgede zamana karşı yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.