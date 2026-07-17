Topun peşinden ölüme koştu! Hatay'da yürek yakan kaza

Hatay'ın Antakya ilçesinde sokakta arkadaşlarıyla oynarken yola kaçan topun peşinden koşan 11 yaşındaki Umut İ., kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Akşam saatlerinde Alazı Mahallesi'nde meydana gelen facianın ardından sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'da saniyeler içinde yaşanan acı olay bir aileyi yasa boğdu. Sokakta oyun oynayan 11 yaşındaki Umut İ., yola kaçan topunu almak isterken ölümle burun buruna geldi.

BİR ANLIK DİKKATSİZLİK CAN ALDI

Kaza, akşam saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Alazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Umut İ., arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada caddeye kaçan topun peşinden koştu. Bu sırada M.A. yönetimindeki 31 AGN 107 plakalı kamyonet küçük çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Umut İ. için çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİNDEN ACI HABER

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 11 yaşındaki Umut İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü M.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.